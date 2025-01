Klauß: „Viele Spieler kennen die Mission 33 nicht“

Das ist positiv. Die Spieler müssen aus ihrer Sicht ja nicht das große Ganze im Blick haben. Die sportliche Leitung, dazu gehöre auch ich, ordnen das realistisch ein. Wir kennen die Kader der Gegner, wir haben Erfahrungswerte, kennen unseren Kader. Es ist okay, wenn die Spieler optimistisch sind, das sind wir ja auch. Ich finde es gut, dass gerade die Spieler, die noch nicht lange hier sind, das so sehen. Sie wissen ja nicht, was vorher war, sie kennen die Mission 33 nicht. Es ist gut so, dass sie sich davon frei machen. Sie bewerten, was sie im ersten halben Jahr erlebt haben. Da haben wir Salzburg, Sturm, Trabzon, Basaksehir und Kopenhagen geschlagen. Das ist ihre persönliche Wahrnehmung, da werde ich sie Null bremsen.