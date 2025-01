„Ich will bleiben, aber das entscheidet nur Rapid“

Mamadou hier, Sangaré da – der Malier ist in diesem Transferwinter die spannendste Spieleraktie in Hütteldorf. „Gerüchte gibt es viele“, schmunzelt der 22-Jährige darüber. Im Herbst war Sangaré wohl der herausragendeste Rapidler, absolvierte 29 Partien. So stieg sein Marktwert auf 4,5 Millionen Euro an, aufgrund vieler Anfragen drückte ihm aber Sportchef Katzer – natürlich aus taktischen Gründen – bereits den „Unverkäuflich“-Stempel auf.