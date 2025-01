Innviertler Firmengründer kauft Signa-Immobilie

Der strukturierte Verkaufsprozess für die Liegenschaft wurde im September 2024 gestartet, der Verkauf erfolgt an den hervorgegangenen Bestbieter. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart – so wurde am Mittwochnachmittag bekannt gegeben, dass im Zuge des Konkursverfahrens der Signa Prime Selection AG das Gebäude in der Renngasse 2 in Wien verkauft wurde.