Glamouröse Party in Kitzbühel: So feiern die Stars

Für die Stars schon fast ein Pflichttermin: Das Kitzbühel-Wochenende. „Das ist schon immer wieder was Besonderes. Wie Hollywood in den Alpen“ bringt es Modejournalist Adi Weiss auf den Punkt. Außerdem kamen die Promis zahlreich, um Arnold Schwarzenegger bei seinem „Special Dinner for Climate Actions“ in Kitzbühel zu unterstützen.