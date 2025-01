Was aus Stronachs Magna Racino nun werden soll

Die vom Milliardär Luke Comer geführte Comer Group hat die Übernahme des Magna Racino in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) nach Angaben vom Donnerstag erfolgreich abgeschlossen. Die Lürßen Gruppe hat an den Iren verkauft. Man sei „entschlossen, die Potenziale des Magna Racino zu heben und gemeinsam mit der Stadt, dem Land und dem Bezirk an der Entwicklung innovativer Projekte zu arbeiten“, wurde der neue Geschäftsführer Siegmund Kahlbacher zitiert.