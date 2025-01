Deutsche Bundesliga in Konferenz – ab 15.30 Uhr

Der Favoritenstatus ist heute in Freiburg klar verteilt! Am 16. Mai 2015 unterlag der FC Bayern als feststehender Meister letztmals ein Bundesliga-Spiel gegen die Breisgauer (1:2 in Freiburg) – dies war der einzige Freiburger Sieg in den letzten 43 Bundesliga-Duellen gegen den Rekordmeister. Doch alle fragen sich: Wie haben die Bayern das 0:3 gegen Feynoord Rotterdam in der Champions League verkraftet?