Schmerzhafte Zivilcourage: Helfer (18) attackiert

Ein Vorfall, der erschüttert: Wie erst jetzt ans Licht gekommen ist, kam bereits am 28. 12., gegen 1 Uhr früh, ein 18-Jähriger aus Klagenfurt bei einer Bushaltestelle in der Völkermarkter Straße in Klagenfurt vorbei. Und sah dort einen vermutlich Obdachlosen liegen. Laut Aussage des mutmaßlichen, späteren Opfers, hatte sich dieser Sorgen um den Mann gemacht.