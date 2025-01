Kunst kann für Mathe und Technik begeistern

Eine neue Studie der Linzer Kepler Uni (JKU) sagt aus, dass Kunst – wenn man sie in den Unterricht einbindet – das soziale Miteinander in Schulklassen und das Interesse an MINT-Fächern fördert. Damit sind Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik gemeint. Beobachtet wurde die Wirkung von Theaterworkshops, die direkt in den Schulunterricht in Unterstufen-Klassen eingebettet wurden.