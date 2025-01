ÖVP: Ortschef Thomas Steiner winkt vorerst ab

Nach der Wahlniederlage brodelt es weiter in der ÖVP. Die Kritik an Landesobmann Christian Sagartz will nicht verstummen. Ein kritisches Mitglied meine zur „Krone“, wie berichtet, dass Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner die Führung übernehmen soll, „damit wir eine echte Chance auf eine Regierungsbeteiligung mit Doskozil haben“. Das gesamte Führungsteam rund um Obmann Christian Sagartz solle sich zurückziehen.