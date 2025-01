Obdachlosen-Mörder verdient Körberlgeld aus Haft

Als „Obdachlosen-Killer“ stigmatisiert

Richter Stefan Apostol fängt seine Begründung an: „Es handelt sich bekanntermaßen um einen Jugendlichen.“ Diese seien nach dem Mediengesetz besonders schutzwürdig, was die Persönlichkeitsrechte angeht. Der Beitrag würde ihn außerdem durch die Nennung seines vollen Namens als den „Obdachlosen-Killer“ stigmatisieren. „Zu dem Zeitpunkt, an dem der Antragssteller entlassen wird, ist jedoch von einer Gefährlichkeit nicht mehr auszugehen. Sonst wird er ja nicht entlassen.“ Das überwiegende Interesse der Öffentlichkeit an der Veröffentlichung falle also auch weg.