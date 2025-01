Verbotszonen: Wie kann Wien sicherer werden?

Bereits im Februar 2019 wurde in der Floridsdorfer Bezirksvertretung ein Mehrheitsbeschluss für ein Alkoholverbot am Franz-Jonas-Platz gefasst. Nun dürfte die Idee zur Realität werden: Die Maßnahme soll als Teil einer breiteren Kampagne für ein „sicheres Wien“ getestet werden. Wie bewerten Sie die aktuellen Maßnahmen für mehr Sicherheit in Wien?