Kicker als Betrüger: „Kann mit Geld nicht umgehen“

Kleine Tochter noch nie gesehen

Stangl ist seit sechs Monaten in U-Haft, er wurde am 27. Juli am Flughafen Düsseldorf (am Weg nach Dubai) verhaftet: „Ich war in sieben verschiedenen Gefängnissen. Ich will wieder zurück zu meiner Familie.“ Seine im Dezember geborene Tochter hat der Angeklagte noch nie gesehen. Auf seine Fußballkarriere blickt er kritisch zurück: „Ich war sehr schnell im Sonnenschein und dann in der Hölle. Beides will ich nicht mehr.“