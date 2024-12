Ex-Kicker wegen Betrug und Veruntreuung angeklagt

Seit September in U-Haft

Der Ex-Kicker befindet sich seit September in Wien in U-Haft, nachdem er in Deutschland festgenommen und ausgeliefert wurde. Die Staatsanwaltschaft Wien wirft ihm eine Reihe strafbarer Handlungen mit einer Schadenssumme von über 240.000 Euro vor. Für den Mann gilt die Unschuldsvermutung.