Lady Gaga und Phoenix für Peinlichpreise nominiert

„Joker: Folie a Deux“ an unrühmlicher Spitze

Der Musical-Thriller „Joker: Folie a Deux“ liegt mit sieben Nominierungen an der Spitze, je sechs Anwartschaften gingen an die Videospielverfilmung „Borderlands“, die Superheldinnen-Saga „Madame Web“, Francis Ford Coppolas‘ Epos „Megalopolis“ und die Filmbiografie „Reagan“. Diese fünf Werke treten auch in der Top-Sparte „Schlechtester Film“ gegeneinander an.