Das Burgenland im hellen Glanz der Michelin-Sterne

Von Eselböck bis Stiegl

Aus dem Burgenland im Rampenlicht standen Barbara Eselböck (Service-Award) und Alain „Zwei Sterne“ Weissgerber vom Taubenkobel in Schützen am Gebirge, Hannes Tschida vom Gasthaus Zum fröhlichen Arbeiter in Apetlon, Thomas Daniel Pugel vom Restaurant Fossil in Purbach, Oliver Wiegand von der Blauen Gans in Weiden am See, Philipp Kroboth vom Am Mahrbach in Königsdorf und Werner Tschiedel vom Ziegelwerk-Gasthaus in Wimpassing an der Leitha. Zu den Restaurants der Oberliga zählte ebenso Max Stiegl vom Gut Purbach. Köstlicher Kommentar des Chefkochs eines kleinen Landgasthauses: „Große Freude, wir haben den Stern wieder heimgeholt.“