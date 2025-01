Swiatek und Keys im Halbfinale der Australian Open

„Im Halbfinale zu stehen, ist großartig. Ich gebe Gas für mehr“, sagte Swiatek, die in ihren fünf bisherigen Matches lediglich 14 Spiele abgegeben hat. Laut Datenanbieter Opta haben in der Geschichte des Grand-Slam-Turniers in Melbourne nur drei Spielerinnen bis zum Halbfinale weniger Spiele abgegeben, darunter die deutsche Tennis-Ikone Steffi Graf 1989.