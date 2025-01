Jetzt gewinnen: Masterclass-Menüs im Gergely’s!

Erleben Sie Genuss auf höchstem Niveau: Das Restaurant Gergely’s in Wien öffnet seine Türen für außergewöhnliche Abende am 24. Jänner, 28. Februar, 21. März und 25. April. Jeweils vier ausgezeichnete Jungwinzerinnen und Jungwinzer, Gewinner der renommierten „Schlossquadrat-Trophy“, präsentieren ihre besten Weine und begleiten Sie durch den Abend. Die Schlossquadrat-Trophy ist ein prestigeträchtiger Wettbewerb für österreichische JungwinzerInnen, der seit 15 Jahren stattfindet. Eine Fachjury wählt die 6 FinalistInnen aus, die sich in monatlichen Einzelverkostungen bewähren müssen. Im Mai 2025 findet dann das große Finale im Schlossquadrat mit allen 6 FinalistInnen statt.