Vater und Sohn (5) rasten mit Rodel in den Abgrund

Zu einem schrecklichen Rodelunfall kam es am Montagnachmittag in der Vorarlberger Gemeinde Sonntag. Ein Vater war gemeinsam mit seinem fünfjährigen Sohn unterwegs, als das Duo von der Straße abkam und 25 Meter in die Tiefe stürzte. Die beiden wurden so schwer verletzt, dass sie mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden mussten.