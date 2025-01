Dockt bei Sturm der nächste „Dänen-Bomber“ an?

Sturm und Spieler aus Dänemarkt? Eine Kombination, die zuletzt wahrlich passte. Höjlund, Biereth, Böving, Chukwuani – vier Dänen haben in der jüngsten Vergangenheit bei den Schwarz-Weißen für Furore gesorgt. Dockt nun der nächste Däne in Graz an?