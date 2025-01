Landtagswahl im Burgenland: „Oben und unten“

Platz 1 für Hofer – so viel war schon zuvor klar – blieb unerreichbar. Aber ein Ergebnis deutlich unter jenem der Blauen bei der Nationalratswahl im Burgenland? Dämpfen die im Bund angekündigten harten Sparmaßnahmen schon die blaue Euphorie, fallen erste Blätter von den zuletzt so dramatisch in den Himmel wachsenden Bäumen ab?