Jehova-Bomber: Entscheidung über Anklage steht an

Monatelang hielt ein „Phantom“ die Steiermark in Atem: Mehrere Anschläge wurden im Umfeld der Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas verübt, begonnen bei zwei Autobomben in Leibnitz. Es folgte ein Sprengsatz in Kalsdorf und ein abgefackeltes Auto in Premstätten. Zum Glück gab es keine Opfer.