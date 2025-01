Große Betroffenheit nach Bluttat im Mühlviertel

Der 44-jährige Deutsche Benjamin R. hatte am Samstag gegen 8.40 Uhr in Oberkappel an der Wohnungstür des Opfers Kurt H. (51) geklingelt. Die Frau des Täters habe die Tür geöffnet, es sei zu einem kurzen Gespräch zwischen dem getrennten Paar gekommen. Unmittelbar darauf soll der 44-Jährige mit einer Pistole auf den Oberösterreicher geschossen haben und flüchtete mit seinem grünen Suzuki Jimny zurück nach Deutschland.