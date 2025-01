Jeder Burgenländer hat einmal pro Jahr Hilfe nötig

Brand mit Rauchgasvergiftung in Unterfrauenhaid, Herzinfarkt eines Fußgängers in Neusiedl am See, junger Lenker mit schweren Verletzungen nach einem Unfall auf der A 6 in Kittsee – bei einem Notfall schrillen in der Landessicherheitszentrale die Alarmglocken. Die Bilanz ist erschreckend und beeindruckend zugleich: In einem Jahr wurden mehr als 140.000 Einsätze aller Art koordiniert.