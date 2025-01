Alkolenker ohne Schein überschlug sich mit Auto

Konnte sich selbst befreien

Dadurch verlor der 31-Jährige die Kontrolle über sein Auto, schlitterte über eine Böschung, überschlug sich und blieb schließlich in einer Wiese am Dach liegen. Ein nachkommender Lenker setzte die Rettungskette in Gang. Der Mettmacher konnte sich noch selbständig aus dem Unfallwrack befreien.