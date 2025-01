10-jährige Skifahrerin prallte gegen Hydranten

In Osttirol prallte ein Skifahrer gegen eine Kunststoffstange im Funpark

Ebenfalls Samstagmittag fuhr ein 38-jähriger Deutscher mit seinen Alpinskiern im Skigebiet Hochpustertal in Sillian auf der blau markierten Piste Nr. 3 talwärts. In einer Linkskurve geriet er über den linken Pistenrand hinaus in den unverspurten Bereich, stürzte und prallte gegen eine Kunststoffstange am Beginn des Funparks. Dann rutschte der Mann ohne Bewusstsein noch wenige Meter weiter ab und blieb schließlich auf der Skipiste liegen.

Andere Skifahrer leisteten Erste Hilfe, nach notärztlicher Erstversorgung wurde der 38-Jährige mit schweren Verletzungen vom Team des Notarzthubschraubers „Heli 4“ in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen.