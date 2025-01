Dieser Austrianer „überlebte“ alle Konkurse

Bei starkem Wind, aber Sonnenschein und 17 Grad – so absolvierten die Violetten am Samstag ihre erste Einheit auf der Mittelmeerinsel Malta. Wo man im „AX ODYCY“-Hotel in St. Pauls Bay eincheckte, nun täglich im etwas mehr als 15 Minuten entfernten Sportzentrum beim Nationalstadion in Attard schwitzen wird.