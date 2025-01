Hospiz: „Das Ende kennt nur der liebe Gott“

Erlebnisse mit dem Tod

Natürlich erleben die Sterbebegleiter sehr viel: „Es geht jedem von uns immer wieder nahe, daher gibt es auch regelmäßige Supervisionen und Team-Besprechungen, bei denen über die Erfahrung am Krankenbett geredet wird.“ Wenn Betroffene über den Tod sprechen wollen, wird natürlich auch das thematisiert. Die Krankheit ist allerdings tabu: „Das ist nicht unsere Aufgabe, wir sind keine Ärzte.“ Im Naheverhältnis entstehe eine sehr enge Bindung. Und oft gibt es von den Sterbenden auch Wünsche: „Noch einmal nach Hause kommen, noch einmal am Wörthersee sitzen, den See genießen.“ Erst kürzlich wurde ein Mann noch einmal zu seiner Arbeitsstelle gebracht: „Es war sein innigster Wunsch. Er wollte all seine Kollegen ein letztes Mal sehen. Alle sind dagewesen, ausnahmslos!“ Zwei Tage später hat er seine Augen geschlossen.