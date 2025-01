Favorit Sinner lässt US-Amerikaner keine Chance

Die Pflichtaufgabe gegen Giron meisterte Sinner recht mühelos. Immerhin zeigte der Weltranglistenerste von Beginn an, wer der Platzhirsch in Australien ist. Den ersten Satz entschied Sinner mit 6:3 für sich und ließ anschließend nicht nach. So folgten ein 6:4 und schließlich ein 6:2 in den folgenden Sätzen.