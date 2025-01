Jerry Springer: Vom Politiker zum Trash-TV-König

Eigentlich sollte uns kaum noch etwas aus der Fassung bringen, haben wir doch – Internet sei Dank – überall und jederzeit Zugriff auf alles, was man will oder nicht – von Katzen- bis Hinrichtungsvideos. Trotzdem starrt man immer noch fassungslos auf den Schirm, wenn man Szenen aus der „Jerry Springer“-Show sieht. 1991 als Talk-Format mit Politthemen – Springer war vorher selbst Politiker – und Familienzusammenführungen gestartet, wurde schnell klar, dass das keine Quote macht.