Crash in Feldkirch fordert drei Verletzte

Am frühen Morgen gegen 5.45 Uhr wartete eine Frau in ihrem Auto an der Kreuzung L190 und Kaiserstraße darauf, einzufahren. Der Lenker eines Landbusses, der zur gleichen Zeit in die Kaiserstraße abbiegen wollte, winkte die Frau vor. Diese kam der Aufforderung nach, bog ein und übersah offenbar einen Kleinbus, der sich gerade von Feldkirch kommend in Richtung Rankweil näherte.