Hotel in Touristenhochburg weiter in Warteschleife

Weiter warten“, heißt es in Hallstatt auf den Umbau des ehemaligen Amtshauses. Wie berichtet, hat es die Gemeinde 2014 an Investor Siegmund Kahlbacher um 740.000 Euro verkauft. Dieser verlor aber nach wenigen Jahren die Lust auf den Umbau in ein Hotel. Die Grandhotel GIV Immobilienverwaltungs GmbH aus Wien sicherte sich das denkmalgeschützte Gebäude.