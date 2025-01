Geflüchteter Häftling mit Großaufgebot eingefangen

„Was ist denn da in der Roseggerstraße los?“ – Eine aufgeregte Anruferin machte am Donnerstagabend die „Krone“ auf einen großen Einsatz mitten in Ried im Innkreis (Oberösterreich) aufmerksam. Was war los? Ein Häftling war aus der Justizanstalt ausgebüxt und wurde wieder eingefangen.