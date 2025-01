Der Mond, scheinbar zum Greifen nah

„Morgenstund hat Gold im Mund“, so heißt es. Aber dieses Bild beweist, dass man am frühen Morgen auch mit dem kühlen Weiß des Mondes überrascht werden kann. In Salzburg gelang unserem Leserreporter Gottfried M. nahe der Bergstation der Schmittenhöhe diese herausragende Aufnahme. Es wirkt fast so, als wäre der bleiche Himmelskörper zum Greifen nah. Danke für diese Einsendung, die wir gern mit unserer Community teilen!