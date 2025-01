Frau und Sohn beim Rodeln abgestürzt – bewusstlos

Die Serie schwerer Rodelunfälle in Tirol nimmt kein Ende: Am Samstag kam es im Bundesland erneut zu einigen Einsätzen. Etwa in Kitzbühel, wo eine 37-jährige Einheimische und ihr Sohn (4) von der Bahn abkamen und in den angrenzenden Wald abstürzten. Beide mussten mit Notarzthubschraubern abtransportiert werden. Die Frau war sogar kurzzeitig bewusstlos.