Eine winterliche Runde, abseits des Pistentrubels

Insekten sind wechselwarme Tiere. Das bedeutet: Je wärmer es in ihrer Umgebung ist, desto aktiver sind sie. Je kälter es wird, umso langsamer und träger werden sie. Jene Insekten, die nicht vor dem Winter sterben, suchen sich einen geschützten Unterschlupf. Viele verbringen die kalte Jahreszeit in einer Art Winterruhe. Einige Tiere produzieren sogar ein körpereigenes Frostschutzmittel, um während der kalten Jahreszeit nicht zu erfrieren. Die diversen Spinnenarten überleben den Winter sehr unterschiedlich: Einige ziehen sich an wärmere Orte (Keller, Schuppen, etc.) zurück, andere verfallen in eine Starre. Generell sind Spinnen viel robuster, als sie scheinen. Manche können selbst unter der Schneedecke in den Alpen überleben. Zwischen Boden und Schnee liegen die Temperaturen meist bei etwa 1 bis 4 Grad Celsius. Das genügt für manche Arten, um den Winter zu überstehen. Es gibt sogar eine Reihe von Zwergspinnen, deren Paarungszeit in die Wintermonate fällt und die daher auf der Schneefläche anzutreffen sind. An milden Wintertagen lassen sich manche Tiere auch von der Sonne zum Vorschein locken.