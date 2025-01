Schon wieder brannte in Gemeinde leeres Gebäude

Der Brand war gegen 22 Uhr in einer Werkstatt auf einem Bauernhof ein Brand ausgebrochen. Als die Feuerwehren eintrafen, stand der Dachstuhl bereits in Flammen. Umgehend wurde Alarmstufe drei ausgelöst. Der Bauernhof war nicht bewohnt. 15 Feuerwehren mit 250 Helfern und 20 Fahrzeugen im Einsatz, mussten fünf Kilometer Leitungen legen, so Kommandant Bernhard Friedl.