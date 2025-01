Kanadier empört über Trumps Eingliederungspläne

„Trump hat die Kanadier mehr geeint als je zuvor“

„Trump hat die Kanadier mehr geeint als je zuvor“, schreibt der ehemalige kanadische Premierminister Jean Chrétien in einem offenen Brief und nennt Trumps Äußerungen eine „beispiellose Bedrohung für unsere Souveränität“. „Wir haben eine Nation auf dem rauesten und schwierigsten Terrain aufgebaut, das man sich vorstellen kann“, heißt es in dem Brief weiter. „Wir mögen unbekümmert und sanftmütig erscheinen. Aber täuschen Sie sich nicht, wir haben Rückgrat und sind zäh.“