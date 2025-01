Meilensteine, Etappen und Ziele im heiligen Jahr

„Pilger der Hoffnung“ lautet das Motto des heurigen Heiligen Jahres, das Papst Franziskus mit dem Öffnen der Pforte des Petersdomes beginnen hat lassen. Auf Heilige Jahre stößt man schon im Alten Testament: Im Buch Levitikus wird erzählt, Mose habe am Berg Sinai vom Herrn die Weisung erhalten, dass das Land alle sieben Jahre eine Sabbatruhe halten soll. „In diesem Jahr sollen die Felder nicht besät und die Weinberge nicht beschnitten werden. Was für das Land alle sieben Jahre gilt, soll für die Menschen alle sieben Mal sieben Jahre gelten. Jedes 50. Jahr soll also dem Wohl des Menschen gewidmet sein“, erklärt Theologe Michael Kapeller. In diesem Jahr soll jeder zu seinem Grundbesitz und seiner Sippe zurückkehren. Wer Grund und Boden verloren hat, soll ihn in diesem Jubeljahr wiedererhalten und jeder, der in materielle Unfreiheit geraten ist, soll daraus herausgelöst werden.