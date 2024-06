Gerangel um das Radverbot in der Lobau geht weiter

Rechtzeitig zum Sommerbeginn kündigt die Stadt nun an, das Radwegeangebot in dem Naherholungsgebiet zu verbessern und sogar zu erweitern. Neue Anbindungen zu den Naturbadeplätzen und zum Imbissstand an der Panozzalacke in der Oberen Lobau sind in Vorbereitung. Die beliebten Orte können mit dem Rad legal nicht mehr erreicht werden. Gute Nachricht: Am sanierten Hochwasserschutzdamm ist eine neue Radwegverbindung zur Anbindung des Ortsteils Mühlleiten (Groß-Enzersdorf) in Planung. Diese werde derzeit von der BH Gänserndorf geprüft.