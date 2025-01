Huge heart from readers for Jonathan after accident

Riesige Welle an Menschen hilft

Seit dem „Krone“-Artikel wurde eine „riesige Welle der Hilfsbereitschaft im Waldviertel ausgelöst“, berichten die Eltern voller Dank an schier unzählige Spender. Jetzt reiht sich auch Rapids Sprecher-Legende Andy Marek mit 3000 Euro in die „Krone hilft Jonathan“-Aktion ein. Er konnte mit seiner im TV ausgestrahlten Weihnachtsgala 13.500 Euro für den guten Zweck lukrieren und will damit einige in Not Geratene unterstützen.