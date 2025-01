Empörung über Lift-Sperre am Stephansplatz

Warum geht am Stephansplatz nicht, was in Meidling geht?

Dass der Stephansplatz-Aufzug nach 34 Jahren und zehn Millionen Fahrten am Ende seiner Lebenszeit angelangt ist, bezweifelt niemand. Gefordert wird jedoch der Einbau eines zweiten Aufzugs, und danach erst die Reparatur des ersten Aufzugs. So sei das ja auch bei den Umbauten in Meidling gemacht worden, lautet das Argument. Warum also nicht im Herzen Wiens? Der Vergleich mit Meidling hakt laut den Wiener Linien aber.