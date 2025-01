2025 als Jahr der fehlenden Öffi-Aufzüge in Wien

Ersatzteile nirgendwo mehr zu finden

Gerade die Arbeiten in Hütteldorf und am Stephansplatz sind Beispiele für das Lift-Problem der Wiener Linien. Der Aufzug in Hütteldorf ist 30 Jahre alt, der am Stephansplatz sogar 34 Jahre. In anderen Worten: Es gibt nirgendwo auf der Welt mehr Ersatzteile dafür. An der kompletten Neuplanung und dem kompletten Neubau führt kein Weg vorbei.