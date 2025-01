Brände in Los Angeles fordern zwei Dutzend Tote

In den kommenden Tagen werde ein Haus nach dem anderen fotografiert und die Bilder auf eine Website hochgeladen, kündigte der Gouverneur an. So sollen die Bewohner Informationen über den Zustand der Gebäude bekommen, ohne dafür in die derzeit abgesperrten Gebiete fahren zu müssen. Viele wissen derzeit nicht, ob ihr Haus noch steht – oder was davon übriggeblieben ist. Mit den Fotos sollen auch die Versicherungen kontaktiert werden können.