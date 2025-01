Oscar-Star Hans Zimmer schwört auf diese Linzerin

Als die heute 18-jährige Nina Sofie im vergangenen Jahr auf dem Red Bull Ring auftrat und bei der Formel 1 während einer symphonischen Neuinterpretation unserer Bundeshymne mitwirkte, da ahnte sie wohl noch nicht, was das alles in ihrem Leben verändern würde. Denn schon damals trat sie an der Seite von Hans Zimmer auf. Und der Deutsche ist bei Gott kein unbeschriebenes Blatt in Hollywood, eher einer der echten Großmeister, mit zwei Oscars, drei Grammys und drei Golden Globes – nebst dutzender Nominierungen für Filmmusik von Streifen wie „Rain Man“ bis hin zu „König der Löwen“.