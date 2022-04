Hans Zimmer: Opulentes Konzert für den Frieden

Bröckeln für den Frieden

Abseits der abscheulichen Kriegswirren zeigt sich der Komponist froh darüber, wieder groß auftreten zu könne. „Ich habe viele neue Arrangements und kann einige ,Guilty Pleasures‘ einbauen“, erzählt er schmunzelnd, „es ist meine Party und ich tue, was mir Spaß macht. Eigentlich hätte ich eine Setlist für einen siebenstündigen Auftritt zusammengestellt, aber das macht meinen Veranstalter leider nicht so glücklich.“ Abseits seiner Leidenschaft für Musik bleibe Zimmer nicht viel Freizeit. „Ich habe Kinder, das beantwortet ohnehin alle Fragen. Außerdem nehme ich es mir heraus, einmal pro Jahr in Capri Urlaub zu machen.“ An ein mögliches Leisetreten mit zunehmendem Alter denkt der in Los Angeles wohnhafte Topstar nicht. „Warum soll ich aufhören, wenn ich eigentlich gerade erst anfange?“ Die nächsten Projekte sind in der Pipeline, doch vorher wird die Wiener Stadthalle wieder ordentlich bröckeln. Dieses Mal nicht nur für die Musik, sondern auch gegen den Krieg und für die Gemeinschaft.