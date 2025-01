Pleitenjahr: Enormer Anstieg in allen Bereichen

Der Österreich-Trend ist mit plus 23,4 Prozent bei den Firmeninsolvenzen tiefrot, und auch die Steiermark kann sich vom Abwärtstrend nicht abkoppeln: In unserem Bundesland liegt der Wert bei plus 22,3 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten. Das entspricht 526 eröffneten Insolvenzen – im Schnitt exakt zehn pro Woche.