Kätzchen „Simbaline“ wurde vor Kältetod gerettet

Tierleid verhindern

„Wir appellieren an die Menschen, Verantwortung zu übernehmen, auch wenn es sich nicht um ihre Tiere handelt“, sagt Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler. „Jedes einzelne so verhinderte Katzenbaby hilft, weitere Vermehrung und damit einhergehendes Tierleid einzudämmen. Schwerer Katzenschnupfen, der zu Erblindung und sogar zum Tod führen kann, ist keine Seltenheit. Viele sterben unentdeckt an Seuchen – hilflos, langsam und qualvoll. Oder sie werden überfahren.