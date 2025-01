Unmut über Klagen der Promis im Katastrophengebiet

„Es hat sich angefühlt wie im Krieg“

Gleichzeitig werden jeden Tag neue Schicksale von weniger reichen Bewohnern aus den Feuergebieten bekannt. Eine Großfamilie verlor gleich mehrere Häuser im „Eaton“-Feuer. Acht Häuser von Onkeln, Tanten und Cousins der Williams-Familie, die in Laufnähe zueinander lagen, brannten komplett nieder. Nun haben sie alle kein Zuhause mehr und sind vorerst in einem Hotel in Sherman Oaks nordwestlich von L.A. untergekommen, wo es kostenlos Zimmer für Betroffene der Brände gibt.