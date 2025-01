KAC hat Caps weiter im Griff ++ Salzburg gewinnt!

Rekordmeister KAC ist am Sonntag mit einem 6:1-Sieg daheim gegen die Vienna Capitals in der ICE Hockey League bis auf einen Punkt an Tabellenführer Fehervar herangerückt! Die Ungarn kassierten bei den Pustertal Wölfen eine 0:5-Schlappe. Das Duell um Platz vier entschied Salzburg gegen die Black Wings Linz mit 3:1 für sich. Neuer Fünfter ist Graz nach einem 2:1-Erfolg bei den Pioneers Vorarlberg. Der VSV gewann daheim gegen Südtirol 3:1, Ljubljana bei Asiago 3:2.