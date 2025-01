Das hat Austrias Neuling mit Donald Trump zu tun

Am Samstag zum zweiten Mal mit dabei war Neuzugang Steven Juncaj. Dem US-Amerikaner aus Michigan mit montenegrinischen und albanischen Wurzeln haben die ersten zwei Tage in Waidmannsdorf bisher gefallen. „Im Team sind viele verschiedene Kulturen, Jungs aus vielen verschiedenen Ländern – das gefällt mir, so bin ich auch aufgewachsen. Und das Spielen an und für sich ist körperlicher, schneller“, sagt der 26-jährige Flügel.